Хоккеисты УГМК и "Ростелекома" провели матч в честь прибытия в Екатеринбург Кубка Гагарина

В честь прибытия в Екатеринбург главного трофея Континентальной хоккейной лиги – Кубка Гагарина – сегодня состоялся товарищеский матч между сборными УГМК и "Ростелекома".

Поприветствовать игроков и поболеть за них пришли заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Иван Пичугин, депутат Законодательного собрания Свердловской области, начальник управления общественных связей УГМК Алексей Свалов и многочисленные болельщики – коллеги и друзья хоккеистов.

"Каждое прибытие в регион Кубка КХЛ – это огромное событие: хоккей очень популярен у нас в регионе. Сегодня непрофессиональный, любительский спорт в Свердловской области активно развивается, в этом большую роль играют крупные компании, такие, как "Ростелеком" и УГМК. Множество ребят на местах получили возможность развивать свои спортивные навыки на льду, этот вид спорта становится более доступным. За последние несколько лет юношеский хоккей вышел на совершенно новый уровень", - сказал Дмитрий Ионин.

"Занятия любительским спортом – хоккеем, борьбой, футболом, – не только положительно влияют на здоровье, но и вырабатывают у человека командное чувство, учат распределять роли, сплачивают коллектив, что очень важно, в том числе, и на производстве", - отметил Алексей Свалов.

"Мы с 2015 года являемся партнерами Континентальной хоккейной лиги, и в год 300-летия Екатеринбурга решили сделать вот такой подарок его жителям. Кубок уже побывал в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, а после Екатеринбурга отправится в Тюмень", - рассказал Иван Пичугин.

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, товарищеская игра длилась два, а не три периода, как матч профессионалов. Любительские команды ни в чем не хотели уступать друг другу и сражались, проявив настоящую спортивную волю к победе. В ходе напряженной борьбы, под громкую поддержку болельщиков, со счетом 6:3 лучшей оказалась сборная УГМК.

По итогам матча лучшим игроком был признан хоккеист УГМК Александр Мельников. Металлурги также отметили вклад в победу вратаря Константина Морозова, присвоив ему титул самого ценного игрока по версии команды и вручив символический переходящий приз – каску. Встреча завершилась дружеской фотосессией обеих команд с главным трофеем Континентальной хоккейной лиги.