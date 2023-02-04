Легенды российского футбола навестили в больнице тренера, спасшего детей в Екатеринбурге

Легенды российского футбола Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Динияр Билялетдинов навестили в больнице тренера Кирилла Боровикова, который спас двоих детей в Екатеринбурге.

Напомним, Боровиков тренирует детскую команду "Буревестник". 18 января в одном из районов уральской столицы произошла коммунальная авария, и улицу залило кипятком. По словам наставника, посреди дороги на колодце стояли двое детей, которые оказались в ловушке.

Мужчина зашел в кипяток, чтобы их вытащить, и в результате получил ожоги второй степени на одной ноге и третьей степени – на другой. Кирилла Боровикова доставили в больницу.

Как сообщается в соцсетях проекта РФС "Футбол в школе", тренеру сделали операцию, сейчас он находится в ожоговом отделении больницы. Навестить его пришли легенды российского футбола, которые сегодня проводят в Екатеринбурге фестиваль "Футбол в школе".

Аленичев, Титов и Билялетдинов подарили мужчине игровую форму московского "Спартака" со своими автографами. Также Боровикова пригласили на финал Кубка России.

Напомним, что инцидентом с получением ожогов уральским тренером заинтересовались в Следственном комитете.