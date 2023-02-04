Легенды российского футбола навестили в больнице тренера, спасшего детей в Екатеринбурге

04 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Спорт Свердловская область В России
Фото: Футбол в школе / vk.com/footballatschools

Легенды российского футбола навестили в больнице тренера, спасшего детей в Екатеринбурге

Легенды российского футбола Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Динияр Билялетдинов навестили в больнице тренера Кирилла Боровикова, который спас двоих детей в Екатеринбурге.

Напомним, Боровиков тренирует детскую команду "Буревестник". 18 января в одном из районов уральской столицы произошла коммунальная авария, и улицу залило кипятком. По словам наставника, посреди дороги на колодце стояли двое детей, которые оказались в ловушке.

Мужчина зашел в кипяток, чтобы их вытащить, и в результате получил ожоги второй степени на одной ноге и третьей степени – на другой. Кирилла Боровикова доставили в больницу.

тренер Кирилл Боровиков и легенды российского футбола(2023)|Фото: Футбол в школе / vk.com/footballatschools

Как сообщается в соцсетях проекта РФС "Футбол в школе", тренеру сделали операцию, сейчас он находится в ожоговом отделении больницы. Навестить его пришли легенды российского футбола, которые сегодня проводят в Екатеринбурге фестиваль "Футбол в школе".

Аленичев, Титов и Билялетдинов подарили мужчине игровую форму московского "Спартака" со своими автографами. Также Боровикова пригласили на финал Кубка России.

Напомним, что инцидентом с получением ожогов уральским тренером заинтересовались в Следственном комитете.

Теги: тренер, дети, ожоги, футбол, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 31.01.2023 14:43 Мск В СКР проверят историю о тренере из Екатеринбурга, получившем ожог при коммунальной аварии


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети