Совет Евросоюза официально утвердил потолок цен на нефтепродукты из РФ

В субботу, 4 февраля, Совет Евросоюза официально утвердил потолок цен на нефтепродукты из России.

Потолок цен утвержден на уровне 100 долларов за баррель на бензин и дизельное топливо и 45 долларов - на продукцию с низкой добавленной стоимостью.

"Сегодня Совет ЕС принял решение установить два предельных уровня цен на нефтепродукты […] которые происходят или экспортируются из России", - говорится в распространенном в Брюсселе заявлении, которое приводит "Интерфакс".

Решение вступает в силу начиная с 5 февраля 2023 года.

Напомним, ранее страны ЕС достигли договоренности об уровне потолка цен на российские нефтепродукты.