Совет Евросоюза официально утвердил потолок цен на нефтепродукты из РФ
В субботу, 4 февраля, Совет Евросоюза официально утвердил потолок цен на нефтепродукты из России.
Потолок цен утвержден на уровне 100 долларов за баррель на бензин и дизельное топливо и 45 долларов - на продукцию с низкой добавленной стоимостью.
"Сегодня Совет ЕС принял решение установить два предельных уровня цен на нефтепродукты […] которые происходят или экспортируются из России", - говорится в распространенном в Брюсселе заявлении, которое приводит "Интерфакс".
Решение вступает в силу начиная с 5 февраля 2023 года.
Напомним, ранее страны ЕС достигли договоренности об уровне потолка цен на российские нефтепродукты.