04 Февраля 2023
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Наука и техника Центральный ФО В России Москва
Фото: Накануне.RU

Собянин заявил о работе над созданием поезда метро нового поколения

В московском метрополитене через несколько лет может начать ходить поезд нового поколения. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Как рассказал сегодня градоначальник в своем Telegram-канале, сейчас идет работа над созданием перспективного поезда нового поколения, который сможет выйти на линии с 2026 года.

"Он вместит больше пассажиров, его двери будут рекордно широкими, а внутри станет еще тише и комфортнее. Также прорабатываем возможность внедрения автономного хода и беспилотного управления", - рассказал Собянин.

Мэр также добавил, что уже в 2023 году в столичном метро появится около 300 новейших вагонов "Москва-2020". А всего в течение трех лет город закупит для метро больше 800 таких вагонов.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Владимир Путин подписал указ об учреждении в России Дня метростроителя.

Теги: Собянин, поезд, метро, Москва



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