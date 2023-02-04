Собянин заявил о работе над созданием поезда метро нового поколения

В московском метрополитене через несколько лет может начать ходить поезд нового поколения. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Как рассказал сегодня градоначальник в своем Telegram-канале, сейчас идет работа над созданием перспективного поезда нового поколения, который сможет выйти на линии с 2026 года.

"Он вместит больше пассажиров, его двери будут рекордно широкими, а внутри станет еще тише и комфортнее. Также прорабатываем возможность внедрения автономного хода и беспилотного управления", - рассказал Собянин.

Мэр также добавил, что уже в 2023 году в столичном метро появится около 300 новейших вагонов "Москва-2020". А всего в течение трех лет город закупит для метро больше 800 таких вагонов.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Владимир Путин подписал указ об учреждении в России Дня метростроителя.