На приговор экс-схиигумену Сергию и его помощнику подана апелляция

Адвокаты экс-схиигумена Сергия (Николай Романов) подали апелляцию на приговор бывшему священнику.

Напомним, 27 января в Бабушкинском районном суде Москвы огласили приговор по делу Сергия и его помощника Всеволода Могучева. Им вменялась статья 282 УК РФ – "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой". В итоге обоих фигурантов признали виновными: Романову было назначено семь лет лишения свободы, а Могучев получил пять лет колонии.

На этой неделе решение было обжаловано. Как сообщается в электронной картотеке Бабушкинского райсуда столицы, 3 февраля на приговор Романову и Могучеву поступила апелляционная жалоба. Дата ее рассмотрения пока не назначена.

Как сообщало Накануне.RU, перед оглашением вердикта суда Сергий выступил с последним словом. Позже его адвокаты прокомментировали приговор бывшему схиигумену.

Отец Сергий был задержан в Свердловской области в конце 2020 года и доставлен в Москву. В 2021 году его осудили по другому уголовному делу.