04 Февраля 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Расторгуев о санкциях Канады: "Я дал себе зарок – никогда туда больше ни ногой"

Лидер известной группы "Любэ", Народный артист России Николай Расторгуев прокомментировал свое внесение в санкционный список Канады.
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Как заявил музыкант РИА Новости, он был с гастролями в США и Канаде "лет 20 назад".

"Еще тогда я понял, что мне там некомфортно", - признался артист.

Он подчеркнул, что после посещения Канады больше не планировал возвращаться: "Я дал себе зарок – никогда туда больше ни ногой. Тем более, это недружественное нам государство".

В целом лидер "Любэ" назвал ожидаемым свое попадание в новый санкционный список.

"Этого стоило ожидать. Я же под санкциями ЕС, Канада подтягивается", - заключил Расторгуев.

В минувшую пятницу Канада внесла в санкционный список 38 физических и 15 юридических лиц из России. В "артистической" части списка, помимо Николая Расторгуева, фигурируют Михаил Боярский, Марат Башаров, Николай Басков и другие.

Теги: санкции, Расторгуев, Канада, Любэ



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