04 Февраля 2023
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Фото: Накануне.ru

Медведев о последствиях удара по Крыму: "Ответ будет быстрым и жестким"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что ждет Киев, если тот решит нанести удары по Крыму.
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О возможных последствиях политик предупредил в интервью журналистке Надане Фридрихсон, которое она опубликовала сегодня в своем Telegram-канале. Медведева спросили: если Киев с разрешения США начнет наносить удары по Крыму или вглубь России, то каким может быть ответ? Зампред Совбеза заметил, что "наш ответ может быть любым", и об этом вполне определенно сказал президент РФ Владимир Путин.

"Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия. В соответствии с нашими доктриниальными документами, включая Основы ядерного сдерживания", - заявил Дмитрий Медведев, добавив, что "ответ будет быстрым, жестким и убедительным".

Как сообщало Накануне.RU, ранее он прокомментировал передачу западными странами Киеву танков Leopard и Abrams и высказался о "расстройстве пищевого поведения".

Теги: Медведев, Крым, Киев, последствия



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