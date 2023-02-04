Медведев о последствиях удара по Крыму: "Ответ будет быстрым и жестким"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что ждет Киев, если тот решит нанести удары по Крыму.

О возможных последствиях политик предупредил в интервью журналистке Надане Фридрихсон, которое она опубликовала сегодня в своем Telegram-канале. Медведева спросили: если Киев с разрешения США начнет наносить удары по Крыму или вглубь России, то каким может быть ответ? Зампред Совбеза заметил, что "наш ответ может быть любым", и об этом вполне определенно сказал президент РФ Владимир Путин.

"Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия. В соответствии с нашими доктриниальными документами, включая Основы ядерного сдерживания", - заявил Дмитрий Медведев, добавив, что "ответ будет быстрым, жестким и убедительным".

Как сообщало Накануне.RU, ранее он прокомментировал передачу западными странами Киеву танков Leopard и Abrams и высказался о "расстройстве пищевого поведения".