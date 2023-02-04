Минобороны РФ: с подконтрольной Киеву территории освобождено 63 российских военных

С подконтрольной Киеву украинской территории удалось вернуть 63 российских военных. Об этом сообщили сегодня в Министерстве обороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, это стало возможным "в результате сложного переговорного процесса".

"В настоящее время все они находятся на территории РФ. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками", - говорится в заявлении Минобороны.

По данным ведомства, в состав группы освобожденных российских военных включены лица "чувствительной категории". Их обмен стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщало Накануне.RU, в декабре прошлого года уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, что за время проведения СВО из плена удалось вернуть более 10 жителей региона.