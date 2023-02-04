04 Февраля 2023
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Армия и ВПК В России Украина
Фото: Накануне.RU

Минобороны РФ: с подконтрольной Киеву территории освобождено 63 российских военных

С подконтрольной Киеву украинской территории удалось вернуть 63 российских военных. Об этом сообщили сегодня в Министерстве обороны РФ.
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Как уточнили в военном ведомстве, это стало возможным "в результате сложного переговорного процесса".

"В настоящее время все они находятся на территории РФ. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками", - говорится в заявлении Минобороны.

По данным ведомства, в состав группы освобожденных российских военных включены лица "чувствительной категории". Их обмен стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщало Накануне.RU, в декабре прошлого года уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, что за время проведения СВО из плена удалось вернуть более 10 жителей региона.

Теги: Минобороны, военные, освобождение, переговоры



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