Емельяненко перевесил Бейдера перед их вторым боем

Известный российский боец Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера перед их поединком.

Напомним, в ночь на 5 февраля в США пройдет турнир Bellator 290. Главным событием станет бой за звание чемпиона в тяжелом весе, в котором сойдутся обладатель пояса Бейдер и Емельяненко. Для россиянина этот поединок, как бы он ни завершился, станет последним в его более чем 20-летней карьере.

Накануне схватки за титул бойцы прошли официальную процедуру взвешивания. Федор оказался тяжелее своего соперника – вес Емельяненко составил 107,1 килограмма. Бейдер показал 106,3 килограмма. Таким образом, оба спортсмена уложились в лимит тяжелого дивизиона.

Стоит отметить, что это будет бой-реванш: Емельяненко и Бейдер уже встречались в клетке в 2019 году. Тогда быструю победу нокаутом одержал американец.

Напомним, что Федор не выступал с октября 2021 года. Той осенью в рамках турнира Bellator в Москве "Последний император" одержал досрочную победу над американцем Тимом Джонсоном.