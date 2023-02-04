"Читай-город" объяснил низкие продажи новой книги Рогозина

В книжной сети "Читай-город" прокомментировали ситуацию с продажами новой книги бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Ранее сообщалось, что Рогозин выпустил книгу своих воспоминаний и размышлений тиражом 7 тысяч экземпляров. Однако счетчик заказов на сайте популярной сети книжных магазинов "Читай-город" показывал, что книгу, вышедшую в конце декабря, купили больше 50 раз, но меньше 100. Журналисты Telegram-канала Mash обошли пять крупных магазинов других сетей, но ни в одном продавцы не сообщили о хоть каком-то спросе на книгу Рогозина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе сети "Читай-город", сегодняшняя картина продаж по данной книге в отдельных магазинах и на сайте не дает полного представления о спросе по всей сети.

"В многообразии книжного ассортимента жизненный цикл новинки составляет в среднем три месяца. За это время книга доезжает до всех книжных магазинов сети, постепенно о ней узнают покупатели и принимают решение, купить ее или нет. Далее следует непосредственно прочтение книги – процесс, который у каждого человека занимает совершенно разное время. В этот период только начинают появляться первые рецензии и отзывы читателей. И это только первый этап реакций, по которым рано судить, как книга глобально воспринята в обществе", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что их книжная сеть насчитывает более 560 магазинов по всей России.

"В данный период оценивать число продаж по сети и прогнозировать на будущее, по нашему опыту, не совсем объективно", - заключили в "Читай-городе".