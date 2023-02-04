"Желтый" уровень террористической опасности в Белгородской области стал бессрочным

"Желтый" уровень террористической опасности, ранее установленный в Белгородской области, с сегодняшнего дня стал бессрочным. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Такое право, в соответствии с действующим законодательством, губернаторам предоставил президент РФ Владимир Владимирович Путин. И я вынужден им воспользоваться. Как только обстановка улучшится, конечно, будем снимать ограничительные меры", - написал сегодня губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков отметил, что главное сейчас – это безопасность жителей Белгородской области.

Напомним, накануне в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности был продлен "до особого распоряжения". Этот российский регион стал первым, где такая мера была введена бессрочно.