Китай ответил на отказ Блинкена посетить Пекин после инцидента с аэростатом

В Китае ответили на решение госсекретаря США Энтони Блинкена отложить свой визит в Пекин.

Читайте также: Китай заявляет о первом успешном боевом применении лазерного оружия

Напомним, в пятницу Блинкен объявил о переносе запланированного на воскресенье визита из-за инцидента с китайским аэростатом. Американец отказался озвучить новые даты, дав понять, что говорить об этом до разрешения ситуации преждевременно.

Как пишет РИА Новости, после заявления о переносе визита член Политбюро ЦК КПК, директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ван И провел с Блинкеном разговор. Он состоялся вечером 3 февраля по пекинскому времени.

"Китай является ответственной страной и всегда строго соблюдает международное право", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД Китая.

Также он выступил за то, чтобы Вашингтон и Пекин "сохраняли сконцентрированность" и "поддерживали взаимодействие, избегая ошибочных суждений". Кроме этого, в Пекине обвинили американских политиков и СМИ в попытке использовать инцидент с аэростатом для нападок и дискредитации.

Напомним, на этой неделе Пентагон обнаружил в небе над континентальной частью Соединенных Штатов высотный аэростат-разведчик размером "с три автобуса". Предположительно, он принадлежит Китаю. Позже в МИД КНР призвали прекратить спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата".