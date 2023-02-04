04 Февраля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Китай ответил на отказ Блинкена посетить Пекин после инцидента с аэростатом

В Китае ответили на решение госсекретаря США Энтони Блинкена отложить свой визит в Пекин.
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Напомним, в пятницу Блинкен объявил о переносе запланированного на воскресенье визита из-за инцидента с китайским аэростатом. Американец отказался озвучить новые даты, дав понять, что говорить об этом до разрешения ситуации преждевременно.

Как пишет РИА Новости, после заявления о переносе визита член Политбюро ЦК КПК, директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ван И провел с Блинкеном разговор. Он состоялся вечером 3 февраля по пекинскому времени.

"Китай является ответственной страной и всегда строго соблюдает международное право", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД Китая.

Также он выступил за то, чтобы Вашингтон и Пекин "сохраняли сконцентрированность" и "поддерживали взаимодействие, избегая ошибочных суждений". Кроме этого, в Пекине обвинили американских политиков и СМИ в попытке использовать инцидент с аэростатом для нападок и дискредитации.

Напомним, на этой неделе Пентагон обнаружил в небе над континентальной частью Соединенных Штатов высотный аэростат-разведчик размером "с три автобуса". Предположительно, он принадлежит Китаю. Позже в МИД КНР призвали прекратить спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата".

Теги: Блинкен, Китай, визит, аэростат



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