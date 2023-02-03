США поставят Украине два зенитно-ракетных комплекса HAWK, боеприпасы для HIMARS и иные вооружения

США в рамках нового пакета военной помощи на сумму порядка 2,175 миллиарда долларов намерены поставить Украине два зенитно-ракетных комплекса HAWK, боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и иные вооружения, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на заявление Пентагона.

Согласно обнародованному перечню, новый пакет военной помощи включает в себя: дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, дополнительные 155-мм артиллерийские и 120-мм минометные снаряды, 190 крупнокалиберных пулеметов, 181 машину с противоминной защитой, 250 противотанковых комплексов Javelin, 2 тысячи противотанковых ракет и снаряжение для холодной погоды.

Помимо этого, США передадут Украине два ЗРК HAWK, зенитные боеприпасы, оборудование для обслуживания ее систем ПВО, радары воздушного наблюдения, беспилотные летательные аппараты Puma, высокоточные ракеты, медикаменты и прочее снаряжение.