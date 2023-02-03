04 Февраля 2023
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Политика
Фото:ТНТ4

Минюст России включил в реестр иностранных агентов блогера Николая Соболева* и еще четырех человек

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов видеоблогера Николая Соболева* и еще четырех человек. Реестр иностранных агентов опубликован на сайте ведомства, передает корреспондент Накануне.RU.

"3 февраля 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Павел Мезерин*, Николай Соболев*, Александр Макашенец*, Екатерина Дудко* и Елена Прокашева*", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Соболев* высказывался против граждан РФ и спецоперации на Украине, выступал в поддержку недружественной страны – Украины, распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами. Екатерина Дудко* распространяла материалы, созданные иностранными агентами, предназначенные для неограниченного круга лиц, получала поддержку от иностранных источников, пропагандировала ЛГБТ-отношения, что противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства. Елена Прокашева* распространяла материалы, созданные "иностранными агентами", предназначенные для неограниченного круга лиц, получала поддержку от иностранных источников, пропагандировала ЛГБТ-отношения, что противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства.

* Признан физлицом-иностранным агентом.

Теги: Минюст РФ, реестр иностранных агентов



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