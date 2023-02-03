Страны Евросоюза согласовали потолок цен на российские нефтепродукты на уровне $100 за баррель

Страны ЕС достигли договоренности об уровне потолка цен на российские нефтепродукты, который они попытаются установить совместно с государствами Группы семи с 5 февраля.

По данным ТАСС, сегодня вечером страны Евросоюза договорились ввести потолок цен на дизель на уровне $100 за баррель, а на дисконтную нефтепродукцию - $45 за баррель. В ближайшее время это решение должно быть утверждено Советом ЕС на министерском уровне, чтобы оно вступило в силу в ночь на воскресенье.

Также 5 февраля на территории ЕС вступает в силу запрет на закупки российских нефтепродуктов, который не распространяется на Венгрию.

Таким образом ЕС введет в действие в полном объеме нефтяное эмбарго, согласованное в начале июня прошлого года. С 5 декабря ЕС перестал официально закупать российскую нефть и совместно с Группой семи объявил о введении потолка цен $60 за баррель на сырую российскую нефть.

Согласно планам Брюсселя и Вашингтона, эти потолки цен означают запрет для западных транспортных компаний перевозить российскую нефть и нефтепродукты в третьи страны, если они поставляются по цене выше определенного Западом предела. Более того, западным финансовым институтам также запрещено страховать такие перевозки, если их осуществляют независимые операторы.