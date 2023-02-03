03 Февраля 2023
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Фото: uralfo.gov.ru

Якушев призвал депутатов и сенаторов выстроить взаимодействие с властями в регионах для оперативного выявления проблем

Сегодня полномочный представитель президента России Владимир Якушев встретился с сенаторами и депутатами Государственной думы от субъектов УрФО. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия органов исполнительной и законодательной власти. Подробно рассмотрены параметры социально-экономического развития субъектов Уральского федерального округа в 2022 году, сообщили в полпредстве.

Якушев подчеркнул, что сегодня, в условиях санкционного воздействия, очень важно выстроить взаимодействие с региональными и муниципальными властями для оперативного выявления проблем и их решения на законодательном уровне.

«Задача региональных органов власти, депутатов разного уровня – обеспечить выполнение всех социальных обязательств. Ни в коем случае не должно пострадать население. И важно сделать все возможное, чтобы бизнес развивался. Нужно максимально сократить все бюрократические препоны и барьеры. Это позволит обеспечивать стабильность социально-экономического развития регионов нашего федерального округа», - отметил полпред.

Встреча Якушева с депутатами и сенаторами от УрФО(2023)|Фото: uralfo.gov.ru

Владимир Якушев, общаясь с сенаторами и депутатами, акцентировал внимание на том, что по итогам прошлого года экономика Уральского федерального округа справились с вызовами прошлого года.

«Наша экономика не провалилась и никуда не упала. Это, наверное, одна из главных вещей, которую на данный момент можно констатировать. Есть определенные сигналы и на них нужно оперативно реагировать, принимать решения, которые позволят нам и в текущем году сохранить устойчивость ведущих отраслей производства», - сказал полпред

Встреча Якушева с депутатами и сенаторами от УрФО(2023)|Фото: uralfo.gov.ru

В ходе общения участники встречи обозначили приоритеты совместной работы на текущий год. После совещания по инициативе полпреда сенаторы и депутатами посетили одно из крупнейших предприятий региона - ПАО «Машиностроительный завод им. М.И.Калинина», осмотрели производственные площадки сборочных цехов, оборудование, пообщались с рабочими.

Теги: УрФО, Якушев



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