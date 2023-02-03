Зеленский заявил, что Киев не будет сдавать Артемовск

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет сдавать Артемовск (украинское название - Бахмут), сообщает ТАСС.

Зеленский предположил, что украинские войска смогут перейти в наступление в Донбассе, если Запад поставит Киеву дальнобойное оружие. "Если будет ускорены [поставки] оружия, а именно дальнобойного оружия, мы не только не отойдем от Бахмута, мы начнем деоккупировать Донбасс", - полагает он.

Зеленский также сравнил с оружием предложения Киева по урегулированию конфликта, которые он называет "формулой мира". "Формула мира - это оружие, другого характера, но это оружие", - считает он. Следом за этим он предположил, что "дальнобойное оружие изменит ход войны". При это он не пояснил, имеет ли он в виду поставки западных вооружений для Украины или украинские предложения по урегулированию конфликта.

В районе Артемовска в настоящее время идут ожесточенные бои. Как сообщало Накануне.RU, город находится в оперативном окружении. Об этом ранее заявил помощник врио главы ДНР Ян Гагин. Денис Пушилин сообщил, что бои ведутся уже на окраинах города, непосредственно в кварталах, которые недавно удерживались украинскими военными.

Западные страны советуют Киеву тянуть время, копить силы и дожидаться поступления обещанных танков Leopard, чтобы перейти в наступление весной, даже пожертвовав на нынешнем этапе Артемовском.

США, как сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников, готовятся выделить Украине пакет военной помощи на $2,2 млрд, в который, как ожидается, войдут снаряды большей дальности, чем те, что поставлялись Киеву ранее. Речь идет о запускаемых с земли бомбах малого диаметра GLSDB с дальностью полета около 150 км. При этом, как отмечает Рейтер, США отклонили запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км, которые хочет получить Киев.