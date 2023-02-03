03 Февраля 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: пресс-служба губернатора пермского края

В Прикамье бывший мэр подозревается в злоупотреблением полномочиями

В Пермском крае бывший глава городского округа Александр Афанасьев подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ.

По версии следствия, в 2021 г. подозреваемый передал доли в уставном капитале общества, учредителем и единственным участником которого являлось муниципальное образование, двум своим знакомым – генеральному директору общества и его заместителю, которые за получение долей внесли по 10 тысяч рублей каждый, при их реальной стоимости более 10 млн руб.

"Используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, желая передать двум своим знакомым фактическое управление коммунальным предприятием, подозреваемый и указанные лица на общем собрании приняли решение о внесении изменений в учредительные документы. В результате руководителям общества и муниципалитету было предоставлено равное право голосов, независимо от доли в капитале, что привело к утрате муниципалитетом возможности реально влиять на принимаемые решения по управлению организацией, контроль над которым фактически перешел руководителям общества", - говорится в сообщении.

Также Афанасьев и его знакомые во время голосования приняли решение о необоснованном повышении зарплаты до 500 тыс. руб. ежемесячно и выплатах премий обоим руководителям. Следоатели устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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