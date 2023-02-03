03 Февраля 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Заканчивайте сопротивляться в Бахмуте, тогда могу зайти с территории Белоруссии: Пригожин обратился к прокуратуре Украины 

Предприниматель Евгений Пригожин, отвечая на очередные вопросы СМИ, обратился к ВСУ с предложением прекратить сопротивляться в Бахмуте, иначе бойцы ЧВК «Вагнер» могут зайти на Украину и с территории Белоруссии.

Представители СМИ обратились к Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать появившуюся в прессе новость о том, что его вызывают в прокуратуру Украины – якобы для предъявления обвинения в посягательстве на территориальную целостность страны.

«Безусловно, моя поездка в Киев исключена. Здоровый человек не ходит с голой жопой на мороз. А в составе дружного коллектива ЧВК «Вагнер», объективности ради, в эти сроки до Киева я добраться не успею. Хотя… заканчивайте сопротивляться в Бахмуте, тогда могу зайти с территории Белоруссии. Вот и поговорили по поводу целостности.
А если серьезно, приезжайте в Бахмут, сядем спокойно и все обсудим», – приводит ответ бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее в СМИ информировали, что украинский генеральный прокурор Андрей Костин считает, что Евгений Пригожин будто бы причастен к «многочисленным преступлениям». По его мнению, «не смогут избежать» ответственности и добровольцы ЧВК «Вагнер», которые принимают участие в российской спецоперации.

Теги: бахмут, пригожин, чвк вагнер



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