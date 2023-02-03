03 Февраля 2023
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Общество Москва
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Обвинение запросило для фуд-блогера Белоники* девять лет тюрьмы

Обвинение запросило для фуд-блогера Вероники Белоцерковской* девять лет заключения по делу о распространении фейков о ВС РФ. Ранее столько же гособвинитель попросил для приятеля Белоцерковской* - журналиста Александра Невзорова**, суд приговорил его к восьми годам лишения свободы.

И Невзоров**, и Белоцерковская* находятся за пределами РФ, поэтому приговоры были вынесены заочно (ранее суд заочно их арестовал). У Белоцерковской* суд также арестовал имущество на 153 млн руб., хотя максимальный штраф по ее статье – до 5 млн руб.

*внесена в реестр физлиц-иноагентов

**внесен в реестр СМИ-иноагентов

Теги: вероника белоцерковская, обвинение, суд



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