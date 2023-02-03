Собчак похвалила Екатеринбург, не отменивший концерт Инстасамки после критики Мизулиной

Телеведущая Ксения Собчак похвалила уральскую столицу за решение не отменять концерт Инстасамки после жесткой критики артистки от Екатерины Мизулиной.

Напомним, что директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина (дочь сенатора Елены Мизулиной) высказалась против песен блогера. По ее словам, в текстах Дарьи Зотеевой много провокационных заявлений и непотребных слов, что не подходит потребителям ее контента. После этого Инстасамка пообещала новую программу, заявила об исключении из исполняемых на сцене песен мата и даже пригласила родителей своей аудитории прийти на ее концерт. Несмотря на это, концерты девушки в городах начали массово отменять.

"В Пятигорске концерт отменили, в Курске концерт отменили. Областные власти уже не знают, с кем можно ссориться, а с кем нельзя, в кому обязательно надо прислушиваться из политиков и общественников, а чьи слова можно пропустить мимо ушей. Оборону здравомыслия, мне кажется, держит только Екатеринбург", - заявила Собчак.

Напомним, что власти Екатеринбурга уже не первый раз идут против обвинений кем-то неугодных лиц и защищают представителей города. Так, глава Екатеринбурга Алексей Орлов вступился за директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, оштрафованного на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Российский бизнесмен Евгений Пригожин жестко прокомментировал ситуацию и потребовал уволить Пушкарева, однако чиновник отказался это делать, сославшись на то, что ему надо "предоставить необходимую информацию для принятия дальнейшего решения".

Непопулярное мнение высказал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, встав на сторону "Ельцин-центра" и отметив, что тот создан в соответствии с федеральным законом и должен работать, функционировать.

Ранее известного режиссера Никиту Михалкова возмутило, что "Ельцин-центр" в Екатеринбурге до сих пор не считается иностранным агентом. А бард Александр Новиков (который, к слову, называет себя другом свердловского губернатора), заявлял, что "ЕЦ" – это "политический гадюшник и финансовое болото".