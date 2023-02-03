03 Февраля 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: www.0564.ua

Британец, которому вменили попытку убить Елизавету II, признался в госизмене

Мужчина, который в 2021 году проник в Виндзорский замок и угрожал убить королеву Елизавету II, признал себя виновным в госизмене.

По данным BBC, которые приводит "Интерфакс", 21-летний Джасвант Сингх Чейл признал вину еще по двум пунктам, в том числе в угрозах смертью и в нахождении на территории замка с заряженным оружием.

Отмечается, что Чейл – первый человек с 1981 г., которого осудят за госизмену в Британии. Его задержали 25 декабря 2021 г. В тот день его заметил сотрудник Королевской охраны на частной территории замка. Он проник туда по веревочной лестнице. На нем был капюшон и маска. При себе он имел заряженный арбалет. На вопрос охраны о том, что он делает у ворот, ведущих в личные покои Елизаветы II, Чейл признался, что пришел убить королеву.

Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 г. в возрасте 96 лет в своем шотландском замке Балморал в окружение детей и внуков. Трон под именем Карла III занял ее сын, 73-летний принц Чарльз. Правительство Великобритании объявило 8 мая 2023 г. официальным выходным по случаю коронации короля Великобритании Карла III, которая пройдет в Вестминстерском аббатстве за два дня до этого, 6 мая.

Теги: Джасвант Сингх Чейл, Елизавета II, королева Великобритании



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