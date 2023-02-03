03 Февраля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: rabotnikitv.com

Жителей Челябинска осудили за попытку сбыта 9 кг мефедрона

В Челябинске четверо местных жителей получили сроки в колонии за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Они причастны к организации деятельности интернет-магазина по незаконному сбыту наркотических средств. Мужчин задержали в январе прошлого года с 9 кг мефедрона. Наркотики они намеревались сбыть через тайниковые закладки.

Ранее все они отбывали различные наказания за сбыт наркотиков. Суд приговорили их к лишению свободы от 7 лет в колонии строгого режима до 11 лет в колонии особого режима со штрафами до 150 тыс. руб.

Теги: наркотики, ФСБ, приговор,



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