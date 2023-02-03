Авиапромышленность России лидирует по разработке и производству военной техники, - Патрушев

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил о том, что авиационная промышленность России лидирует в мире по разработке и производству образцов военной и специальной техники.

"Российский авиапром сохраняет лидирующие позиции в мире по разработке и производству образцов военной и специальной техники", - приводит ТАСС заявление Патрушева, сделанное в Рыбинске на совещании по подготовке кадров для авиастроительной отрасли.

За последние годы, говорит Патрушев, в отечественной авиации произошел ряд положительных изменений, связанных с запуском важнейших проектов по созданию и модернизации авиационной техники, техническим перевооружением предприятий, стимулированием процессов по сертификации производства, увеличением государственного оборонного заказа.