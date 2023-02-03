03 Февраля 2023
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Армия и ВПК Украина
Фото: пресс-службой Росгвардии

Глава Росгвардии заявил о росте числа наемников из Европы в зоне СВО

Глава Росгвардии Виктор Золотов сообщил об увеличении числа европейских наемников в зоне проведения специальной военной операции.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Золотов посетил с рабочей поездкой подразделения Росгвардии в Крыму и Херсонской области.

Золотов отметил, что наемники хорошо подготовлены, они принимали участие в вооруженных конфликтах в разных странах, где получили большой боевой опыт. Однако, по словам главы ведомства, при ведении боевых действий сoтрудники и военнослужащие Росгвардии демонстрируют более высoкий профессионализм и выучку.

В январе врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные взяли в плен иностранных наемников в Соледаре. Он подчеркнул, что уничтоженных иностранных наемников оказалось больше, чем плененных.

Теги: золотов, наемники, сво



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