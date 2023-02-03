03 Февраля 2023
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Происшествия Москва
Фото:В.Н. Горелых

В Москве задержан админ Telegram-канала "Новый век"

СМИ сообщили о задержании в Москве администратора Telegram-канала "Новый век" Александра Гусова. Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что Гусов стал фигурантом дела о вымогательстве, других подробностей пока не сообщается.

Telegram-канал "Новый век" имеет более 100 тыс. подписчиков, освещает политические и экономические события, снабжая их комментариями.

Это уже далеко не первое за последнее время задержание админа Telegram-канала, связанное с вымогательством.

Сейчас в Москве расследуется сразу несколько громких уголовных дел такого рода. В центре внимания – дело бывшего коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и светского репортера Ариана Романовского, а также дело журналистки Александры Баязитовой. По ряду таких дел о вымогательстве потерпевшими и заявителями выступают топ-менеджеры Ростеха.

Теги: новый век, александр гусов, задержание, вымогательство, админ, telegram-канал



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