СК проверит сведения о плохом лечении пенсионерки в больнице Екатеринбурга

В Екатеринбурге Следственный комитет проверяет информацию о возможном некачественном лечении пожилой женщины.

Сегодня в СМИ появились сообщения, что в одной из больниц уральской столицы пенсионерке, находящейся на стационарном лечении, якобы оказывается ненадлежащая медицинская помощь. Родственники старушки утверждают, что из-за этого ее состояние только ухудшается.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, сейчас следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга проверяет эти сведения.

"Будут установлены все обстоятельства сложившейся ситуации с целью дачи объективной правовой оценки. По итогам проверочных мероприятий следователем СКР будет принято процессуальное решение", - заверили в ведомстве.

Напомним, в начале января было возбуждено уголовное дело после смерти женщины в одной из больниц Нижнего Тагила. Сообщалось, что она скончалась после операции.