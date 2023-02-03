03 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Основателя крупного исламского издательства Эжаева приговорили к 17 годам тюрьмы за финансирование ИГ*

Суд приговорил создателя одного из крупнейших российских мусультманских издательств Асламбека Эжаева к 17 годам колонии за финансирование террористической деятельности (ч.4 ст.205.1 УК РФ). Задержали Эжаева в апреле 2021 года.

В ходе судебного процесса обвинению удалось доказать, что с 2012 года Эжаев, оказавшийся приверженцем идей радикального ислама, финансировал "Исламское государство"* (*террористическая организация, запрещена в РФ).

"Эжаев неоднократно проводил конспиративные встречи с контрагентами, от которых получал денежные средства, предназначавшиеся для финансирования ИГ*. В дальнейшем он перевел свыше 34 миллионов рублей лицам, находящимся в розыске на территории России за совершение преступлений террористической направленности", - сообщили в Следственном комитете России.

Эжаев использовал свой издательский дом "Умма" для сбора и перевода денежных средств. В СКР отметили, что "книги этого издательского дома признавались по заключению экспертиз экстремистскими, однако мужчина формально менял название произведений и заново переиздавал их, эти книги также распространялись среди заключенных".

Теги: асламбек эжаев, приговор, иг, терроризм



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