Основателя крупного исламского издательства Эжаева приговорили к 17 годам тюрьмы за финансирование ИГ*

Суд приговорил создателя одного из крупнейших российских мусультманских издательств Асламбека Эжаева к 17 годам колонии за финансирование террористической деятельности (ч.4 ст.205.1 УК РФ). Задержали Эжаева в апреле 2021 года.

В ходе судебного процесса обвинению удалось доказать, что с 2012 года Эжаев, оказавшийся приверженцем идей радикального ислама, финансировал "Исламское государство"* (*террористическая организация, запрещена в РФ).

"Эжаев неоднократно проводил конспиративные встречи с контрагентами, от которых получал денежные средства, предназначавшиеся для финансирования ИГ*. В дальнейшем он перевел свыше 34 миллионов рублей лицам, находящимся в розыске на территории России за совершение преступлений террористической направленности", - сообщили в Следственном комитете России.

Эжаев использовал свой издательский дом "Умма" для сбора и перевода денежных средств. В СКР отметили, что "книги этого издательского дома признавались по заключению экспертиз экстремистскими, однако мужчина формально менял название произведений и заново переиздавал их, эти книги также распространялись среди заключенных".