Синоптики предупредили свердловчан о смоге

Синоптики предупредили жителей Свердловской области о смоге, который сохранится на территории региона на протяжении нескольких дней.

Напомним, что сегодня жители Екатеринбурга стали жаловаться на смог, постепенно накрывающий город. Как следует из сообщения на сайте ФГБУ "Уральское УГМС", метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе продержатся в регионе с 20.00 3 февраля до 20.00 7 февраля.

Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается также в 20.00 7 февраля.