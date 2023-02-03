Дело экс-чиновницы из Нефтеюганска, которой вменяют получение взятки украшениями и деньгами, передано в прокуратуру

03 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: АиФ/ Андрей Хорошавин

Дело экс-чиновницы из Нефтеюганска, которой вменяют получение взятки украшениями и деньгами, передано в прокуратуру

Дело экс-чиновницы из Нефтеюганска Елены Абрамовой, которая якобы брала взятки ювелиркой, передано в прокуратуру, сообщает телеканал "Мегаполис" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По версии следствия, в декабре 2020 года подозреваемая, курировавшая в администрации градостроительство и земельные отношения, получила взятку ювелирными изделиями ценой в 230 тыс. руб. Украшения якобы вручил представитель одной из компаний за покровительство чиновницы и ее работу в его интересах. В рамках договоренности, подозреваемая обеспечила подготовку и подписание в июле 2021 г. договора о передаче земли в четвёртом микрорайоне Нефтеюганска коммерческому предприятию в долгосрочную аренду.

При передаче очередной части взятки (более 1 млн руб.) подозреваемые задержаны следователем СК России при поддержке управления ФСБ по Тюменской области и СОБРа.

Теги: Нефтеюганск, вице-мэр, взятка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.10.2021 15:16 Мск В Нефтеюганске задержана вице-мэр - вменяют получение взятки украшениями и деньгами
Ранее 28.10.2021 14:58 Мск В мэрии Нефтеюганска прошла выемка документов


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети