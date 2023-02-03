Дело экс-чиновницы из Нефтеюганска, которой вменяют получение взятки украшениями и деньгами, передано в прокуратуру

Дело экс-чиновницы из Нефтеюганска Елены Абрамовой, которая якобы брала взятки ювелиркой, передано в прокуратуру, сообщает телеканал "Мегаполис" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По версии следствия, в декабре 2020 года подозреваемая, курировавшая в администрации градостроительство и земельные отношения, получила взятку ювелирными изделиями ценой в 230 тыс. руб. Украшения якобы вручил представитель одной из компаний за покровительство чиновницы и ее работу в его интересах. В рамках договоренности, подозреваемая обеспечила подготовку и подписание в июле 2021 г. договора о передаче земли в четвёртом микрорайоне Нефтеюганска коммерческому предприятию в долгосрочную аренду.

При передаче очередной части взятки (более 1 млн руб.) подозреваемые задержаны следователем СК России при поддержке управления ФСБ по Тюменской области и СОБРа.