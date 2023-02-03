В Челябинске гособвинение просит 10 лет колонии со штрафом в 27 млн рублей для депутата ЗСО по делу о даче взяток

Государственный обвинитель просит назначить 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 27,4 млн рублей депутату Законодательного собрания Челябинской области от КПРФ Арману Аракеляну, обвиняемому в даче взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2019 г. обвиняемый в сговоре с двумя должностными лицами ФКУ Упрдор "Южный Урал" передал взятку в виде ноутбуков стоимостью свыше 185 тыс. рублей должностным лицам филиала ФКУ "Росдортехнология" в Екатеринбурге. За это, как считает следствие, они должны были исключить из отчетов сведения по нарушениям, которые были выявлены при выполнении дорожных работ на федеральной трассе. В результате должностные лица филиала ФКУ "Росдортехнология" незаконно исключили выявленные ими нарушения, подлежащие обязательному внесению в отчеты по результатам мониторинга.

В свою очередь должностные лица ФКУ Упрдор "Южный Урал" получили от обвиняемого взятку 500 тыс. рублей за принятие ранее невыполненных работ по государственным контрактам.

Сегодня прошли судебные прения. Гособвинитель запросил 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 27,4 млн рублей для депутата ЗСО, а также запретить ему занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 7 лет. Остальным подсудимым прокурор просит назначить от 9 до 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафами, с лишением права заниматься определенной деятельностью.