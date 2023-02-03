03 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Первый российский регион установил бессрочный уровень террористической опасности

Установленный в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлен с 3 февраля до особого распоряжения.

"Информация об отмене террористической опасности будет доведена дополнительно", - говорится в сообщении регионального правительства.

Напомним, высокий уровень террористической опасности власти региона ввели 11 апреля, а затем неоднократно продлевали сроком на 15 суток.

31 января президент России Владимир Путин внес изменения в указ о порядке установления уровней террористической опасности. Согласно этим изменениям, уровень террористической опасности в регионе, который раньше устанавливался субъектом на срок не более 15 суток, теперь можно вводить бессрочно, а отменять специальным распоряжением.

Теги: уровень террористической опасности, брянская область



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