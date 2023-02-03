В Челябинской области будут судить водителя, протащившего инспектора ГИБДД на двери автомобиля

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело в отношении 23-летнего водителя, обвиняемого в применении насилия в отношении инспектора ГИБДД, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в январе 2023 г. обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения за управлением автомобилем Skoda Rapid, передвигаясь по улицам поселка Межозерный, не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства и попытался скрыться. На улице Восточной нарушитель остановил машину, чтобы высадить двух девушек. В этот момент к машине подбежал инспектор ДПС, открыл дверь со стороны водителя, чтобы он не мог скрыться. Однако водитель продолжил движение вместе с инспектором.

"При попытке задержания, обвиняемый, понимая, что подбежавший инспектор ДПС пытается вытащить ключ из замка зажигания и держит ручку двери автомобиля с внутренней стороны, ускорил движение транспортного средства и протащил инспектора по дорожному полотну, при этом нанеся ему удары по руке", - отметили в ведомстве.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.