20 тонн гуманитарного груза, отправленные Екатеринбургом, прибыли в Луганск

Гуманитарная помощь, направленная из Екатеринбурга в понедельник, достигла пункта назначения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Орлов.

"Трейлер с гуманитарной помощью, которую мы отправили в Донбасс в понедельник, благополучно добрался до Луганска. Двадцатитонный груз вручен из рук в руки непосредственно адресатам – нашим бойцам-уральцам. Пожелаем команде центра "Мы рядом!" благополучного возвращения", – написал градоначальник.

Напомним, что фура вместимостью в 20 тонн была заставлена посылками под потолок. В нее городской волонтерский Центр помощи семьям мобилизованных "Мы рядом" поместили термобелье, костюмы-горки, сделанные уральцами буржуйки, а также порядка 100 штук носилок, сплетенных свердловскими рукодельницами, продукты питания, медикаменты и спецоборудование: два квадрокоптера и антидроновое ружье.

Орлов также напомнил, что волонтеры центра уже сейчас помогают в зоне СВО, работая санитарами в Мариупольской больнице интенсивной терапии. Помимо этого, екатеринбуржцы раздают нуждающимся чай и горячие обеды в местном пункте обогрева.