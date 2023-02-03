Работа КПП "Верхний Ларс" между Россией и Грузией восстановлена

Движение для легковых автомобилей и автобусов открыто на Военно-Грузинской дороге в районе российско-грузинской границе.

Ранее сообщалось, что работа пропускного пункта "Верхний Ларс" в Северной Осетии была приостановлена из-за требований безопасности: после сильных снегопадов дорога в горах представляла угрозу.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии и возможностью обеспечения безопасного проезда разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта, на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 12:40 3 февраля", - сообщили в пресс-службе МЧС России.