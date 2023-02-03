Суд вынес приговор ОПГ из Первоуральска, от которой пострадали больше 30 россиян

Первоуральский суд вынес приговор местным жителям Дмитрию Скоробогатову, Ивану Тарасову и Александру Синицыну. Всех признали виновными по статье УК РФ "Кража, совершенная организованной группой" и отправили в колонию.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Скоробогатов и Синицын получали от третьего лица данные банковских карт россиян, в том числе номер, защитный трехзначный пароль и имя владельца. Вся информация стала известна в результате утечки персональных данных из различных кредитных организаций.

Используя эти сведения, Скоробогатов и Синицын с марта по июль 2020 года оформляли подписки на онлайн-кинотеатры и онлайн-телевидение, заказывали через интернет-магазины и маркетплейсы одежду, технику и бронировали места в отелях в Турции. Оплата за все эти удовольствия проводилась из средств на счетах банковских карт россиян. Что касается Тарасова, он получал в пунктах выдачи заказанные товары, купленные на похищенные деньги.

Сумма ущерба в результате действий злоумышленников превысила 640 тысяч рублей. Потерпевшими по делу были признаны 34 человека, проживающие в регионах России. Как отметили в прокуратуре, на сегодняшний день фигуранты возместили людям причиненный ущерб.

Первоуральский городской суд назначил Дмитрию Скоробогатову и Александру Синицыну по четыре года лишения свободы, Иван Тарасов получил два года. Все трое будут отбывать свои сроки в колонии общего режима.