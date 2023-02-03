03 Февраля 2023
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Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Спустя 80 лет красноармеец погребен на родной тюменской земле

Спустя 80 лет красноармеец погребен на родной тюменской земле, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

В деревне Рядовичи Сорокинского района состоялась церемония прощания с красноармейцем 1-й Гвардейской Отдельной инженерной бригады специального назначения Александром Солоденко 1923 года рождения.

Останки бойца нашли московские поисковики осенью 2021 года в Орловской области. При красноармейце обнаружили медаль "За отвагу". По ее номеру установили личность.

Сначала местом захоронения стала Курская область, но удалось найти родственников солдата. Тогда останки Александра Солоденко отправили в Тюменскую область. В Рядовичах с бойцом простились участники поискового движения и представители Ишимского межрайонного следственного отдела.

Напомним, в Тюменской области уделяют большое внимание героям войны - и живущим, и павшим. Ранее в Тюменской области состоялось порядка 300 мероприятий в честь 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Многие стартовали еще в январе: уроки мужества, конкурсы чтецов, викторины, выставки. 2 февраля в муниципалитетах прошли митинги-концерты и патриотические акции, посвященные памятной дате.

Теги: красноармеец, останки бойца, захоронение



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