Хаб "Яндекса" появится в Стамбуле

С 1 марта хаб "Яндекса, включающий в себя коворкинг и офис, откроется в Турции, передает ТАСС со ссылкой на источник в компании. Он отметил, что запуск хаба в Стамбуле займет до трех месяцев.

Это не первый хаб компании за рубежом. Офисы "Яндекса" есть в 20 российских городах, а также в Белоруссии, Казахстане, Швейцарии, Нидерландах, Китае, США, Израиле и Чехии.

В декабре "Яндекс" поделился новостями о ходе строительства своей новой штаб-квартире в Москве на улице Академика Зельдовича. Сейчас завершено строительство подземной части комплекса, а полностью построить комплекс планируется в 2024 году.

Турция стала одной из стран, куда в 2022 году уехало большое количество российских айтишников. Многие из них "релоцировались" – уехали, но удаленно работают на российские компании, в том числе "Яндекс". В декабре появились слухи о том, что части сотрудников "Яндекса" было "предписано" вернуться и выйти в офис с "дистанционки", но в компании не стали подтверждать эту информацию.