Хаб "Яндекса" появится в Стамбуле

03 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика За рубежом
Фото: пресс-служба Яндекс

Хаб "Яндекса" появится в Стамбуле

С 1 марта хаб "Яндекса, включающий в себя коворкинг и офис, откроется в Турции, передает ТАСС со ссылкой на источник в компании. Он отметил, что запуск хаба в Стамбуле займет до трех месяцев.

Это не первый хаб компании за рубежом. Офисы "Яндекса" есть в 20 российских городах, а также в Белоруссии, Казахстане, Швейцарии, Нидерландах, Китае, США, Израиле и Чехии.

В декабре "Яндекс" поделился новостями о ходе строительства своей новой штаб-квартире в Москве на улице Академика Зельдовича. Сейчас завершено строительство подземной части комплекса, а полностью построить комплекс планируется в 2024 году.

Турция стала одной из стран, куда в 2022 году уехало большое количество российских айтишников. Многие из них "релоцировались" – уехали, но удаленно работают на российские компании, в том числе "Яндекс". В декабре появились слухи о том, что части сотрудников "Яндекса" было "предписано" вернуться и выйти в офис с "дистанционки", но в компании не стали подтверждать эту информацию.

Теги: яндекс, коворкинг, турция, стамбул



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети