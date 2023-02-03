03 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Хуснуллин призвал Россию применить опыт дорожного строительства Татарстана

Вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на заседании итоговой коллегии Миндортранса Татарстана, сообщил, что опыт Татарстана в дорожном строительстве будет полезен для других регионов страны. Зампред Правительства России поручил провести на базе республики обучающий семинар для всех субъектов РФ.

"В республике Татарстан самый системный подход по организации дорожного строительства. <…> Первый регион, который все дороги, федеральные, региональные, муниципальные, увязал в одну сеть с деньгами, со сроками, со стоимостью каждого километра дорог. Я дал сегодня поручение Новикову Роману Витальевичу (руководитель Росавтодора - прим.), Минтрансу <…> вместе со всеми регионами на базе Татарстана провести обучающий семинар. <…> Это будет полезно для всех, опыт Татарстана", - цитирует ТАСС Хуснуллина.

Он отметил, что на сегодня общая протяженность дорог, включенных в опорную сеть Татарстана, составляет 2,6 тыс. км. Это шесть федеральных и 46 региональных дорог.

"Федеральным пятилетним планом на дорожные мероприятия на территории Республики Татарстан до 2028 г. предусмотрено выделение средств федерального бюджета в размере 224 млрд руб.", - сказал Хуснуллин, добавив, что по итогам реализации пятилетнего плана общая протяженность новых дорог должна составить более 520 км.

Теги: Марат Хуснуллин, Татарстан, дороги, транспорт



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