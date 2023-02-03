CNBC: Санкции против российской нефти потерпели полный провал

Западные санкции против российской сырой нефти потерпели полный провал, сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на аналитиков.

"Потолок цен [на российскую нефть] был изобретен бюрократами с финансовыми образованием. Никто из них на самом деле не разбирается в нефтяных рынках <...>. Она [политика] полностью провалилась", - сказал в интервью телеканалу глава аналитической компании Sankey Research Пол Санки. Его слова приводит ТАСС.

Отмечается, что влияние нового лимита цен также будет несущественным. Евросоюз планирует с воскресенья, 5 февраля, запретить импорт нефтепродуктов из России, в том числе дизельного и авиакеросина.