В Челябинской области на дне озера Тургояк обнаружили фрагменты затопленной спортивной площадки

В Челябинской области на озере Тургояк провели подводно-подледный субботник, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Субботник проводила общественная организация "ДИМСИ". В рамках мероприятия применили подводный дрон FiFish с клешней манипулятором и подводные видеокамеры для просмотра объектов на дне водоема и определения их местоположения.

Общественники обнаружили на дне водоема фрагменты детской спортивной площадки. Турник и брусья были затоплены в процессе увеличения размеров озера в 60х годах прошлого столетия.