03 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

Жителям Крайнего Севера станут доплачивать максимальную надбавку

Гражданам, живущим и работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, будут назначать процентную надбавку к зарплате в максимальном размере вне зависимости от стажа. Соответствующий проект постановления Правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Мера коснется работников федеральных государственных учреждений, сотрудников научных организаций, образовательных учреждений высшего образования, а также на молодых работников (до 35 лет), если те прожили на Севере не менее пяти лет.

В настоящее время максимальный размер надбавки в разных регионах составляет 50, 80 или 100 процентов. И требовался пятилетний трудовой стаж на Севере (для молодежи - в два раза меньше). То есть от требования стажа решено отказаться и доплачивать за сам факт работы на Севере.

Планируется, что Постановление вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2027 года.

Сейчас 100% надбавки добавляют в Чукотском автономном округе, Северо-Эвенском районе Магаданской области, Алеутском, Карагинском, Олюторском, Пенжинском и Тигильском районах Камчатского края, островах Северного Ледовитого океана и его морей, за исключением островов Белого моря. В остальных районах Крайнего Севера надбавка составляет 80%, на территориях, приравненных к ним, - 50%.

Районы Крайнего Севера и приравненные к ним регионы занимают около 12 млн квадратных километров, или около 70% территории России. При этом в них проживает не более 10 млн человек, что составляет менее 7% населения страны.

Теги: Крайний Север, надбавки



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