03 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России около 4 миллионов онкобольных - Минздрав

В России сейчас начитывается около 4 млн онкобольных. При этом в год выявляется до 600 тыс. новых случаев рака, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

По его словам, на борьбу с онкологией в рамках федерального проекта выделено более 1 трлн руб., он реализуется с 2019 года. Благодаря проекту удалось снизить почти на 4,4% смертность от онкологических заболеваний, передает РИА Новости. Замглавы Минздрава считает, что выявлять больше больных раком стали еще и из-за повышения скорости и качества диагностики.

Теги: онкология, рак, минздрав, диагностика



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