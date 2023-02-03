В России около 4 миллионов онкобольных - Минздрав

В России сейчас начитывается около 4 млн онкобольных. При этом в год выявляется до 600 тыс. новых случаев рака, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

По его словам, на борьбу с онкологией в рамках федерального проекта выделено более 1 трлн руб., он реализуется с 2019 года. Благодаря проекту удалось снизить почти на 4,4% смертность от онкологических заболеваний, передает РИА Новости. Замглавы Минздрава считает, что выявлять больше больных раком стали еще и из-за повышения скорости и качества диагностики.