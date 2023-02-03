В Салехарде задерживается вылет трех вертолетных рейсов авиакомпании "Ямал"

На Ямале задерживается вылет трех вертолетных рейсов авиакомпании "Ямал", сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

"3 февраля 2023 г. по причине неблагоприятных метеоусловий в Салехарде задерживаются три вертолетных регулярных рейса авиакомпании "Ямал" из аэропорта Салехард в Сеяху, Мыс, Мужи. На рейсы зарегистрировано 25 пассажиров, они находятся в здании аэровокзала. Представителем авиакомпании гражданам оказываются услуги, предусмотренные Федеральными авиационными правилами", - говорится в сообщении.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль.