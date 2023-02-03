Средний Урал добился допфинансирования на завершение строительства объектов "альтернативной Универсиады"

Финансирование строительной программы Свердловской области увеличено на 2 млрд рублей. Помимо строительства социальных и жилищных объектов, этой суммы должно хватить, чтобы завершить все объекты Международного фестиваля университетского спорта в 2023 году, сообщает департамент информполитики региона.

"Изменения в государственную программу Свердловской области в сфере строительства вносятся для приведения ее в соответствие с законом об областном бюджете. Они обеспечат строительство объектов государственной и муниципальной собственности, позволят завершить строительство объектов Международного фестиваля университетского спорта в 2023 году и оказать поддержку гражданам при обеспечении жильем. Таким образом, общий объем госпрограммы на 2023 год за счет всех источников финансирования составит 27,3 миллиарда рублей", — рассказал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Добиться увеличения финансирования удалось благодаря привлечению дополнительных средств из федерального бюджета в виде субсидий и инфраструктурных кредитов. С их помощью в текущем году удастся завершить строительство Дворца дзюдо, Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге, трех общежитий, водоотводного канала, общественного и медицинского центров, тренировочного поля для регби и улично-дорожной сети в Новокольцовском районе. Помимо этого, средства будут направлены и на строительство Дворца водных видов спорта в Первоуральске.