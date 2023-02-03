03 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: nation-news.ru/ скрин

"Исключительно по собственной инициативе": Пригожин опроверг слухи о влиянии третьих лиц на его деятельность

Ряд СМИ стали публиковать информацию о том, что деятельность бизнесмена Евгения Пригожина якобы кем-то курируется, а также, что она опасна для действующих элит. Ситуацию в беседе с журналистами прокомментировал сам предприниматель.

«Все, что я делаю, я делаю исключительно на благо нашей Родины и исключительно по собственной инициативе. Никакую фигу в кармане я не держу. С мнением многих из этих критиков я поверхностно знаком, слава Богу, времени на них не хватает. Надо помнить, что помимо медиааналитиков есть насекомые, под них маскирующиеся. Это медиарэкетиры и медиаопарыши, которые живут в огромной отхожей яме, по-русски — в дристалище. В нем кишат и размножаются всякие «фейгинакигальямовы». Это дристалище начинается с буквы «ю», а заканчивается словом «туб», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен заявил о существовании и других видов экспертов — медиарэкетиров. В качестве яркого примера данной категории предприниматель привел иноагента Алексея Навального (включен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ).

Пригожин подчеркнул к таким людям необходимо относиться с осторожностью. Он уверен, что для их поиска и поимки необходимо «прикладывать все усилия».

Теги: евгений пригожин, навальный, предприниматель



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