"Исключительно по собственной инициативе": Пригожин опроверг слухи о влиянии третьих лиц на его деятельность

Ряд СМИ стали публиковать информацию о том, что деятельность бизнесмена Евгения Пригожина якобы кем-то курируется, а также, что она опасна для действующих элит. Ситуацию в беседе с журналистами прокомментировал сам предприниматель.

«Все, что я делаю, я делаю исключительно на благо нашей Родины и исключительно по собственной инициативе. Никакую фигу в кармане я не держу. С мнением многих из этих критиков я поверхностно знаком, слава Богу, времени на них не хватает. Надо помнить, что помимо медиааналитиков есть насекомые, под них маскирующиеся. Это медиарэкетиры и медиаопарыши, которые живут в огромной отхожей яме, по-русски — в дристалище. В нем кишат и размножаются всякие «фейгинакигальямовы». Это дристалище начинается с буквы «ю», а заканчивается словом «туб», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен заявил о существовании и других видов экспертов — медиарэкетиров. В качестве яркого примера данной категории предприниматель привел иноагента Алексея Навального (включен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ).

Пригожин подчеркнул к таким людям необходимо относиться с осторожностью. Он уверен, что для их поиска и поимки необходимо «прикладывать все усилия».