03 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минфин России продаст валюту на 160 миллиардов – из-за недополученных нефтегазовых доходов

Федеральный бюджет России недополучит в феврале дополнительных нефтегазовых доходов на сумму 108 млрд руб. По итогам января "в связи с поступлением экспортной пошлины на газ в меньшем объеме" бюджет недосчитался 52,1 млрд руб.

"Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 160,2 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2023 года по 6 марта 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 8,9 млрд руб.", - сообщил Минфин РФ.

Теги: минфин, валюта, нефтегазовые доходы, бюджет



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