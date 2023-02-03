Минфин России продаст валюту на 160 миллиардов – из-за недополученных нефтегазовых доходов

Федеральный бюджет России недополучит в феврале дополнительных нефтегазовых доходов на сумму 108 млрд руб. По итогам января "в связи с поступлением экспортной пошлины на газ в меньшем объеме" бюджет недосчитался 52,1 млрд руб.

"Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 160,2 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2023 года по 6 марта 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 8,9 млрд руб.", - сообщил Минфин РФ.