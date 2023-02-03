В Госдуму внесен законопроект о дисциплинарном аресте военнослужащих

В Госдуму внесен законопроект о праве командиров воинских частей в период военного времени применять к совершившим грубые дисциплинарные проступки военнослужащим дисциплинарный арест без судебного решения.

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Авторы инициативы - глава комитета по обороне Андрей Картаполов и первый замглавы комитета Андрей Красов - отмечают, что, согласно действующему законодательству, командиры воинских частей не вправе применять к военнослужащим такой вид дисциплинарного взыскания как дисциплинарный арест с содержанием на гауптвахте. Он назначается лишь судьей гарнизонного военного суда. Они считают, что это снижает возможности командиров по поддержанию воинской дисциплины.

Гарнизонные военные суды находятся на значительном удалении от мест дислокации войск, привлекаемых к участию в боевых действиях. Нарушителя надо доставить в суд, что растягивает время и увеличивает издержки. Но в военное время неукоснительное соблюдение воинской дисциплины является одним из основных залогов успешного выполнения боевой задачи, и существующий порядок недопустим.

Дисциплинарный арест с содержанием на гауптвахте позволит повысить уровень правопорядка и воинской дисциплины в войсках, уверены авторы. Срок дисциплинарного ареста предлагается до 10 суток, а срок проведения разбирательства - до 3 суток.

А перечне грубых дисциплинарных проступков, за которые может назначаться дисциплинарный арест, 19 пунктов. Среди них, в частности, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление воинской или места военной службы, нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы), пограничной, караульной и других видов службы, нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами и др.

Вторым законопроектом они предлагают не выплачивать в период военного времени военнослужащим под дисциплинарным арестом денежное довольствие за период отбывания наказания.