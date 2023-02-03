В Коми остался в силе приговор за жесткую посадку самолета с ущербом в 102 миллиона

Верховный суд Коми оставил в силе приговор бывшему капитану самолета "Боинг-737" "ЮТэйра" и инженеру по эксплуатации аэродрома Усинска, наказанных за жесткую посадку указанного самолета, случившуюся в феврале 2020 г. Сумма ущерба авиакомпании тогда составился 102 млн руб.

В феврале 2020 г. командир воздушного судна "Боинг-737", нарушив правила, приступил к заходу на посадку, из-за чего самолет не долетел до взлётно-посадочной полосы аэропорта Усинска. На этом фоне инженер по эксплуатации аэродрома не очистил полосу, не закрыл аэропорт, сообщив руководителю полётов недостоверную информацию о пригодности летного поля к приёму самолета.

Это, отмечает прокуратура республики Коми, вкупе с допущенными пилотом нарушениями привело к тому, что бор столкнулся со снежным бруствером, из-за чего повредились шасси и иные конструктивные элементы самолета. Это стало причиной гибели судна. Авиакомпании "ЮТэйр" был причинен ущерб в сумме 102 млн руб.

Приговором Усинского городского суда от 13 сентября 2022 г. подсудимые оштрафованы на 100 тыс. руб. каждый и освобождены от наказания из-за истечения сроков давности уголовного преследования. Осужденные обжаловали приговор. Сторона защиты указала на нарушение требований процессуального закона при сборе и оценке доказательства, несоответствие выводов суда фактически установленным обстоятельствам. Также защита указывала на наличие виновных действий третьих лиц по надлежащему техническому содержанию воздушного судна и отсутствие условий для надлежащего содержания ВПП.

Верховный суд Республики Коми согласился с позицией государственного обвинения и оставил приговор без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, днем 9 февраля 2020 г. борт при приземлении в аэропорту Усинска проехал "животом" по взлетно-посадочной полосе. На борту находились 94 пассажира и 6 членов экипажа. Никто из людей серьезно не пострадал – к врачам обратились самостоятельно два человека.