03 Февраля 2023
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Политика В России
Фото:publicpost.ru

Песков назвал уткой публикации о предложении США отдать России 20% территорий Украины

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал уткой публикацию о том, что США якобы предлагали план, предусматривающий территориальные уступки со стороны Украины в обмен на мир.

Представитель Кремля также опроверг утверждения, что директор ЦРУ Уильям Бернс тайно посещал Москву в январе для встречи с Владимиром Путиным. "В январе? Все вот это сообщение [про план США] - это утка", - цитирует его ТАСС.

Ранее издание Neue Zürcher Zeitung сообщило, что Бернс в середине января 2023 года якобы представил Украине и России мирный план.

По данным издания, президент США Джо Байден направил директора ЦРУ в Киев и Москву со следующим предложением: передать российским властям около 20% территории Украины в обмен на мир. Но обе стороны отказались от подобных решений.

Теги: песков, сша, план, мир, украина



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